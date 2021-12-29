Новак оценил перспективы развития ОПЕК+ после 2022 года

После 2022 года ОПЕК+ будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, которую подписали 24 страны — участницы соглашения, заявил РБК вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, альянс точно будет продолжаться в формате консультаций, обмена информацией и аналитическими данными.

У нас есть хартия, которую подписали 24 страны — участницы соглашения ОПЕК+, рассчитанная на бессрочный период сотрудничества. Оно точно будет продолжаться в формате консультаций, обмена информацией, аналитическими данными и так далее, — сказал он.

Новак подчеркнул, что о необходимости дальнейших совместных действий по корректировке добычи нефти сейчас сказать нельзя, поскольку это обусловлено только ситуацией на рынке, которая неизвестно какой будет через год.

Ранее сообщалось, что участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе 2022 года продолжать наращивать добычу нефти. После Нового года объёмы возрастут на плановые 0,4 млн баррелей в сутки. В специальном коммюнике по итогам декабрьского заседания министров отмечается, что до конца июня 2022 года пролонгировано действие механизма компенсации не сокращённой ранее добычи, об этом прежде просили некоторые члены альянса. Они до 17 декабря должны представить планы по соблюдению договорённостей.

Россия и Саудовская Аравия в январе смогут нарастить нефтедобычу на 109 тысяч баррелей в сутки каждая, увеличив общий объём до 10,122 млн баррелей в сутки.