Новак оценил идею запрета на экспорт топлива

https://static.news.ru/photo/98db7ad2-b320-11eb-a546-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в настоящий момент необходимости во введении ограничений на экспорт топлива из России нет, поскольку пока запасов достаточно для удовлетворения спроса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Новак пояснил, что данная мера будет рассмотрена правительством, если ситуация на внутреннем рынке топлива резко ухудшится. Сейчас она остаётся стабильной, этому поспособствовала в том числе корректировка демпферного механизма.

Это крайняя мера, которая будет приниматься только в том случае, если мы увидим критичность ситуации, — произнёс он.

Ранее в Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня.

В документе также указано, что под исключение попадёт топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок.