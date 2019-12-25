Министр энергетики Александр Новак объяснил, почему с Украиной не был заключён договор на поставку газа, а только на транзит топлива в Европу. По его словам, компании соседней страны могут беспрепятственно заключать газовые соглашения как по реверсу, так и непосредственно с российскими поставщиками.
Мы решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только «Нафтогазу», но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу, есть возможность купить у нас, это рынок, — сказал министр в интервью РБК.
Он подчеркнул, что в последнем случае цена будет ниже, чем при закупке от европейских компаний.
Александр Новак также добавил, что вопрос об участии РФ в финансировании модернизации украинской ГТС на переговорах не рассматривался. Однако, если соответствующее предложение поступит от украинской стороны, то Россия готова его рассмотреть.
«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Российская компания согласилась выплатить украинской $2,9 млрд за недопоставку газа по договору от 2009 года по решению Стокгольмского арбитража и заключить транзитное соглашение на пять лет. Та, в свою очередь, отзовёт другие иски и снимет арест с активов «Газпрома», писал NEWS.ru.
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