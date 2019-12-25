https://static.news.ru/photo/08fe29ea-27b3-11ea-8da4-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики Александр Новак объяснил, почему с Украиной не был заключён договор на поставку газа, а только на транзит топлива в Европу. По его словам, компании соседней страны могут беспрепятственно заключать газовые соглашения как по реверсу, так и непосредственно с российскими поставщиками.

Мы решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только «Нафтогазу», но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу, есть возможность купить у нас, это рынок, — сказал министр в интервью РБК.

Он подчеркнул, что в последнем случае цена будет ниже, чем при закупке от европейских компаний.

Александр Новак также добавил, что вопрос об участии РФ в финансировании модернизации украинской ГТС на переговорах не рассматривался. Однако, если соответствующее предложение поступит от украинской стороны, то Россия готова его рассмотреть.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Российская компания согласилась выплатить украинской $2,9 млрд за недопоставку газа по договору от 2009 года по решению Стокгольмского арбитража и заключить транзитное соглашение на пять лет. Та, в свою очередь, отзовёт другие иски и снимет арест с активов «Газпрома», писал NEWS.ru.