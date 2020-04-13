Новак объяснил, как сделка по нефти повлияет на рынок

https://static.news.ru/photo/f05517d0-7d09-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены.

На вопрос, до каких уровней возможен скорый рост цен на нефть, он заметил, что не хочет быть прогнозистом.

Я могу в целом сказать, что то соглашение, которое сегодня было подписано, позитивным образом повлияет на рынок, на балансировку, в том числе и на цены, — цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что для восстановления баланса спроса и предложения потребуется некоторое время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Новак выразил уверенность: новая сделка ОПЕК+ по добыче нефти сумеет удержать цены от шокового падения. Также новые условия предотвратят коллапс отрасли. По словам министра, не прими участники ОПЕК+ условий новой сделки, через полтора-два месяца все хранилища были бы заполнены за счёт перепроизводства.