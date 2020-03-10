https://static.news.ru/photo/3c7197f0-62d0-11ea-93b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак 11 марта обсудит с главами российских нефтяных компаний ситуацию, которая сложилась на рынке после падения цен на топливо.

Министр обменяется мнениями с руководителями крупнейших нефтяных компаний, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами главы ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля.