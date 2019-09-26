https://static.news.ru/photo/b8880c08-e07f-11e9-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак провёл телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество России с Евросоюзом по поставкам газа.

В том числе речь шла об итогах прошедшей трёхсторонней встречи Россия — ЕС — Украина в Брюсселе по вопросу транзита российского голубого топлива. Кроме того, Новак и Шефчович коснулись общих вопросов взаимоотношений, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что единым экспортёром газа из России является корпорация «Газпром», и только она может поставлять топливо через территорию Украины. Такое мнение высказал Новак.