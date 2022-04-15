Новак: несколько покупателей уже согласились рассчитываться за газ в рублях

Несколько покупателей уже согласились рассчитываться за газ в рублях. Об этом говорится в статье вице-премьера РФ Александра Новака в общественно-деловом научном журнале «Энергетическая политика». По его мнению, перевод оплаты за голубое топливо в российскую валюту логичен, поскольку вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар. Он также добавил, что для покупателей условия остаются максимально комфортными.

С переводом расчётов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждём решения от остальных импортёров, — говорится в статье.

Новак подчеркнул, что нынешние западные санкции против РФ оказывают беспрецедентное влияние на мировую экономику, в том числе на энергетику. При этом для российского ТЭК эти вызовы могут стать новыми перспективами технологического развития и международного партнёрства.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.