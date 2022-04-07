Новак: некоторые страны уже согласились на оплату газа из России в рублях

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями западные страны. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что европейские компании сейчас изучают этот вопрос, некоторые страны уже согласились на оплату газа в рублях.

Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях], — сказал он.

При этом Новак считает, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по тому порядку, который установило правительство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ решили перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю. Он уточнил, что всё больше стран испытывают сомнения в надёжности доллара и евро и рассматривают возможность перехода на расчёты в национальных валютах.

Россия в марте сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из недружественных стран (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия не побоится полностью перекрыть поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.