Новак назвал степень готовности газопровода «Северный поток — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» на данный момент построен более чем на 95%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями. Они заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое реализовало этот проект уже более чем на 95%, — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В настоящее время идёт укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Ожидается, что она будет завершена в апреле. Работы на участке протяжённостью около 147 км 6 февраля начало трубоукладочное судно «Фортуна». Баржа должна соединить трубы с секцией газопровода в водах Германии. Оставшаяся недостроенной часть «Северного потока — 2» составляет около 6% проекта протяжённостью более 1,2 тыс. км.

Ранее NEWS.ru писал, что Швеция должна оказать давление на Германию с тем, чтобы ФРГ вышла из проекта «Северный поток — 2». С соответствующим запросом к главе шведского МИД, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде обратился депутат парламента Бьёрн Сёдер.

Сёдер настаивает на том, что Евросоюз должен принять меры из-за действий России в отношении оппозиционера Алексея Навального и в связи с высылкой дипломатов Швеции, Германии и Польши. По словам Сёдера, Брюссель обязан отреагировать на «насилие режима» по отношению к дипломатам, объявленным в России персонами нон грата. Сам же проект «Северный поток — 2», уверен парламентарий, ставит Европу в зависимость от РФ.