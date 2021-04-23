Новак назвал сроки завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7e648d60-a448-11eb-9150-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году. По его словам, такие данные предоставил оператор проекта Nord Stream 2 AG, передаёт РИА Новости.

По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет, — отметил Новак, говоря о завершении строительства газопровода.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев высказал мнение о том, что скорый запуск газопровода снизит напряжённость вокруг Украины.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

На территории Дании работы по подводной прокладке трубопровода «Северный поток — 2» завершатся в мае 2021 года, после чего начнутся работы на территории Германии.