Новак назвал риски повышения цен на бензин

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что цены на топливо увеличиваться не будут. Его слова приводит «Интерфакс».

Новак отметил, что правительство почти до нуля сократило экспорт. Именно это и помогло скорректировать цену.

Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен, и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка, — заявил вице-премьер.

По прогнозам Росинфостата, «не стоит ожидать даже незначительного замедления темпов роста». Цена топлива продолжит повышаться , вместе с собой увеличивая стоимость всех продовольственных и непродовольственных товаров.

Ранее заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов. Экономист считает, что было бы ошибочным — выбирать европейский путь по акцизам.