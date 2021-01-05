Новак назвал решение Эр-Рияда сократить добычу нефти «новогодним подарком»

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Дополнительно сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ — новогодний подарок мировому рынку нефти. Об этом заявил премьер-министр РФ Александр Новак.

Ранее сообщалось что Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти в феврале и марте. Новак сообщил, что об этом решении мог знать только один человек, — министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.

Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти — NEWS.ru) более быстрыми темпами, — цитирует Новака ТАСС.

Вице-премьер также сообщил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100%.

По словам Новака, страны ОПЕК+ демонстрируют свою приверженность исполнению принятых решений. Также вице-премьер отметил, что ОПЕК+ нужно двигаться постепенно к восстановлению добычи нефти, но делать это осторожно.

Вопрос повышения квоты добычи нефти обсуждается давно. До встречи 3 декабря у стран ОПЕК+ было три сценария возможных действий после 1 января. Первый предполагал продление текущего уровня сокращения добычи нефти по меньшей мере на три месяца — до конца марта 2021 года. За этот вариант, по информации ТАСС, выступала Саудовская Аравия — неформальный лидер нефтекартеля.

Второй сценарий предполагал следование первоначальному плану, утверждённому ещё в апреле, — повысить производство на 1,9 млн баррелей в сутки. Сторонником этого варианта выступали ОАЭ, которые в целом не очень довольны условиями соглашения.

В итоге были принят третий сценарий — компромиссный. Он предполагаетувеличение добычи с начала следующего года, но постепенное, писал NEWS.ru.