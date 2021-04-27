Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца года

https://static.news.ru/photo/fd05959c-a7e5-11eb-98f6-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на нефть сейчас находятся в районе $62–66 за баррель и могут остаться на этом уровне до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны: они колеблются в районе $62–66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года. Мы будем мониторить её, следить, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения, — заявил Новак.

Зампред российского правительства также отметил, что ОПЕК+ подтвердила решение нарастить нефтедобычу в мае — июле 2021 года. В мае — июне прирост составит 350 тысяч баррелей в сутки, в июле добыча вырастет на 440 тысяч баррелей. Решение о наращивании нефтедобычи страны ОПЕК+ приняли в начале апреля.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что в ближайшие месяцы следует ожидать цену на нефть марки Brent в районе $63–68 за баррель. В случае если США снимут эмбарго с Ирана, предложение на рынке нефти увеличится, что негативно отразится на котировках.

Глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев также рассчитывает, что цены на нефть останутся на уровне $62–66 за баррель. Он полагает, что главным для рынка останется баланс спроса и предложения.