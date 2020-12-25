Новак назвал оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

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Оптимальным для рынка диапазоном цены на нефть российская власть считает от 45 до 55 долларов за баррель. Такая стоимость за единицу топлива позволяет не только поддерживать производителей, но и не перегревать рынок. Об этом в разговоре с журналистами 25 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Накануне была распространена информация, согласно которой стоимость барреля нефти Brent на торгах Межконтинентальной биржи снизилась на 0,41%, до $51,41. Нефть WTI подешевела на 0,37%, до $48,32 за баррель.

Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45–55 долларов за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем всё время на своём уровне, — цитирует Новака ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Новак заявил, что новости о закрытии границ Великобритании из-за нового штамма коронавируса негативно отразились на нефтяном рынке.

Он отметил, что на восстановление цен на нефть на мировом рынке может потребоваться два-три года.