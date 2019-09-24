https://static.news.ru/photo/756e2426-def3-11e9-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Единым экспортёром газа из России является корпорация «Газпром», и только она может поставлять топливо через территорию Украины. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

У нас единый экспортёр, никаких изменений тут нет и планов таких нет. А если украинское законодательство предусматривает [допуск] ещё кого-то к [трубе], то это надо у них спросить, — цитирует Новака ТАСС .

По словам министра, его ведомство выступает за полное снятие финансовых претензий к Москве со стороны Киева. Это, как считают в Минэнерго РФ, является условием достижения договорённостей по газу.

Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых [требований], — добавил Новак.

Он сообщил, что Москве выгодны и принципиальны закупки голубого топлива напрямую со стороны Украины и от данного вопроса зависят как загрузка ГТС, так и объёмы транзита.

Как писал News.ru, ранее Новак заявлял, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину на любой срок, необходимый Киеву для имплементации законодательства ЕС в украинское. До этого Москва в ходе трёхсторонних консультаций предложила Киеву возобновить прямые газовые поставки.