Единым экспортёром газа из России является корпорация «Газпром», и только она может поставлять топливо через территорию Украины. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
У нас единый экспортёр, никаких изменений тут нет и планов таких нет. А если украинское законодательство предусматривает [допуск] ещё кого-то к [трубе], то это надо у них спросить, — цитирует Новака ТАСС.
По словам министра, его ведомство выступает за полное снятие финансовых претензий к Москве со стороны Киева. Это, как считают в Минэнерго РФ, является условием достижения договорённостей по газу.
Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых [требований], — добавил Новак.
Он сообщил, что Москве выгодны и принципиальны закупки голубого топлива напрямую со стороны Украины и от данного вопроса зависят как загрузка ГТС, так и объёмы транзита.