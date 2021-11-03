Новак назвал объективной цену нефти на уровне $80 за баррель

Текущая стоимость нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. Спрогнозировать дальнейшее изменение цены невозможно. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе $80 за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре — январе, исходя из тех фактов, которые я сказал, — отметил он.

По словам Новака, пока нельзя сказать определённо, достигнут ли цены на нефть $100 за баррель. Это покажет ситуация в ближайшие месяцы, добавил он. Сейчас на рынке присутствует множество факторов, которые могут сыграть как в сторону повышения стоимости, так и её понижения.

Ранее вице-премьер заметил, что в случае восстановления спроса на нефть выше ожидаемого ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

4 ноября в ходе министерской встречи стран ОПЕК+ стороны согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на прежнем уровне — на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание государств ОПЕК+ назначено на 2 декабря.