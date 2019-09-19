https://static.news.ru/photo/2089cb6e-daec-11e9-af65-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что трёхсторонние консультации РФ — ЕС — Украина впервые за многие годы оказались конструктивными. Теперь Минэнерго РФ уверено в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе через Украину.

Новак также сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Министр добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Ранее News.ru приводил мнение экспертов о том, что транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа из США это только доказывает. Ведь возможности газового интерконнектора между Польшей (через которую будут идти поставки) и Украиной составляют 7–8 млрд кубов газа в год. Это свидетельствует о том, что он не сможет компенсировать выпадающие объёмы в случае прекращения транзита.