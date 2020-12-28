Новак: Москва уверена, что «Северный поток — 2» достроят

https://static.news.ru/photo/1d8920d0-490a-11eb-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Строительство газопровода «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности. Проект завершат, так как в нём заинтересованы европейские партнёры, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, санкции, которые обсуждаются для данной магистрали, носят негативный характер для коммерческих интересов.

Нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры [против «Северного потока — 2»] со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, мы будем продолжать работать, как и работали в этих условиях, — заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода «Северный поток — 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что по «центральным стратегическим и геополитическим вопросам» европейская страна едина с Соединёнными Штатами. Однако по ряду ключевых тем позиции всё-таки разные.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.