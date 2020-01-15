https://static.news.ru/photo/4158eab0-377a-11ea-8b93-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Россия исходит из существующих договоренностей о проведении встречи в рамках ОПЕК+ в марте для обсуждения сделки по сокращению добычи нефти до конца года. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Официально и неофициально к нам никто не обращался. Сейчас есть договорённости, которые никто не отменял, что мы в марте встречаемся, — цитирует ТАСС министра.

Он добавил, что сделка действует до 1 апреля, а запланированная на март встреча необходима для определения дальнейших действий.

Ранее NEWS.ru писал, что назначенное на 5–6 марта заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить соглашение по сокращению добычи нефти до конца года, может быть перенесено на июнь из-за отсутствия актуальных данных по нефтедобыче. А квоты по сделке, действие которой заканчивается в марте, могут быть пролонгированы до июня. В этом случае у стран, которые недовыполняют условия по сокращению добычи, будет дополнительное время для улучшения показателей.