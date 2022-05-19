Новак: Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа

Александр Новак / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны не смогут быстро перестать импортировать российские энергоресурсы, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передаёт Telegram-канал URA.RU. Новак также отметил, что около половины из 54 компаний — покупателей газа «Газпрома» уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях.

Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа, — сказал Новак.

Ранее немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. Потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер.

Колумнист немецкого издания Der Spiegel Сабина Реннефанц в своей статье заявила: возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии. По её словам, на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведт-на-Одере в восточной части страны, — предприятие получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».