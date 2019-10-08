https://static.news.ru/photo/c575ec7e-e9b6-11e9-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок нефти в настоящий момент сбалансирован, но есть риски ребалансировки спроса и предложения в зимний период, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Именно в настоящее время рынок сбалансирован. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Есть определённые риски про зимний период, поэтому, конечно, мы будем мониторить ситуацию, которая будет развиваться, — цитирует руководителя ведомства телеканал « Россия 24 ».

Чиновник также предложил «забыть» о показателе в $100 за баррель нефти.

Он добавил, что Москва готова пересмотреть некоторые технические параметры контракта на транзит газа с Украиной в случае его продления. Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Незалежной должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчёркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.