Новак: Эр-Рияд не сможет потеснить РФ на рынке нефти

https://static.news.ru/photo/142fe002-7cd5-11ea-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Sosa /Global Look Press

Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти являются иррациональными и не приведут к притеснению России на рынке нефти. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Это очень сложно сделать, так как у нас достаточно конкурентоспособная продукция и диверсифицированные маршруты. Увеличение добычи в период падения спроса — даже с точки зрения экономической теории нерационально, — сказал министр в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Накануне Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой показатель, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.

Ранее NEWS.ru писал, что новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота ко второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.