Новак: эффект от решения США и Британии отказаться от нефти РФ незначителен

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о незначительности влияния на российский рынок нефтепродуктов решения США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти. По его словам, которые приводит ТАСС, в США шло 3% всего экспорта нефти и 7% экспорта нефтепродуктов.

Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли, — пояснил вице-премьер.

Он также сообщил, что вопросы с нарушением логистических цепочек поставок российских энергоресурсов сейчас решаются, а добыча нефти и газа в РФ, несмотря на санкционное давление, идет в полном объёме. Вице-премьер также отметил, что при маловероятном сценарии полного отказа Запада от российской нефти её цена может вырасти до $300 и даже $500 за баррель.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов назвал отказ США от российской нефти опасным прецедентом. По его словам, Россия потеряла с этим лишь 10% рынка, но США будут давить и на другие страны.

Кроме того, заменить российскую нефть на международных рынках сейчас почти невозможно: РФ поставляет около пяти млн баррелей в сутки только сырой нефти, это много для рынка. Между тем к 2030 году Европа может целиком отказаться от российских энергоресурсов, после чего России придётся переориентироваться на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.