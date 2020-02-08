https://static.news.ru/photo/f509856c-4bfa-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/ Global look Press

Россия может продлить соглашение с Украиной на транзит газа в Европу на взаимовыгодных условиях после 2024 года, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Стороны пролонгируют контракты при успешной реализации документа о поставках голубого топлива в 2020-2024 годах.

Важно, что мы всё-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнёрами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года, — цитирует чиновника журнал «Энергетическая политика».

Он добавил, что на сотрудничество Киева и Москва влияет не только географическая близость государств, но и исторические и культурные связи.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря 2019 года. Контракт подписан сроком на пять лет и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Нафтогаз» может подать новые иски против российского «Газпрома». «Такая возможность сейчас изучается», — заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.