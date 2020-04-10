Новак допустил пересмотр сроков сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

https://static.news.ru/photo/e3c7215a-17b7-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Министр энергетики России Александр Новак допустил, что страны ОПЕК+ могут пересмотреть двухлетний срок соглашения о снижении нефтедобычи, принятого для повышения мировых цен на углеводороды.

По словам Новака, участники сделки обсуждали три возможных срока и сошлись на двухлетнем варианте, чтобы «дать сигнал, что намерение стран серьёзное, для восстановления баланса спроса и предложения».

У нас будет возможность продлить этот срок. В случае более быстрого восстановления ситуации на рынке мы можем принять решение в более короткие сроки завершить мероприятия по восстановлению рынка, — цитирует Новака ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.