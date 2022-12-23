Новак: добыча газа в России упадет на 18–20% по итогам 2022 года

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Добыча газа в России по итогам года упадет на 18–20%, до 671 млрд кубометров, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров добытого газа.

Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18–20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 млрд кубометров газа, — заявил Новак.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов отметил, что цены на газ сейчас настолько велики, что нивелируют для «Газпрома» сокращение добычи СПГ на 18,6%. Однако это не может продолжаться постоянно, и насколько болезненным будет падение производства, можно будет сказать только в следующем году, когда цены на газ изменятся. Он уточнил, что «Газпром» зарабатывает две трети своего дохода от экспорта энергоресурсов в дальнее зарубежье, а быстро переориентироваться на другие рынки не выйдет из-за особенностей транспортировки. Перебросить объемы на другие рынки будет возможно в ближайшее десятилетие, если будет подписан контракт на газопровод «Сила Сибири — 2».