Новак: цены на нефть восстановятся вместе с мировой экономикой

Сроки восстановления докризисного спроса и цен на нефть будут зависеть от скорости восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, заявил российский министр энергетики Александр Новак.
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Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 7–9 марта после отказа России продлить прошлое соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным увеличением объёмов добычи. Эти события обрушили цены до уровня 1999 года.
Переговоры по новой сделке ОПЕК+ завершились 12 апреля. Страны согласились до 2022 года не увеличивать добычу и сократить текущий объём производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Нефть начала медленно дорожать.
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