Новак: цены на нефть восстановятся вместе с мировой экономикой

https://static.news.ru/photo/67ad3b78-7cf6-11ea-8d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber /Global Look Press

Сроки восстановления докризисного спроса и цен на нефть будут зависеть от скорости восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

По данным сервиса РБК Quote, в начале 2020 года нефть стоила дороже $69 за баррель. Цены поползли вниз 8 января, когда вспышка нового коронавируса в Китае переросла в пандемию. Между 4 и 18 марта случился резкий обвал цен — с $52,5 до $26,3.

Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 7–9 марта после отказа России продлить прошлое соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным увеличением объёмов добычи. Эти события обрушили цены до уровня 1999 года.

Переговоры по новой сделке ОПЕК+ завершились 12 апреля. Страны согласились до 2022 года не увеличивать добычу и сократить текущий объём производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Нефть начала медленно дорожать.