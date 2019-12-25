https://static.news.ru/photo/5258507c-2775-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что за три года бюджет России пополнился на 6,2 трлн рублей «благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть».

По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 трлн руб. дополнительных доходов, — сообщил Александр Новак в интервью РБК.

Он также отметил, что не связывает сокращение добычи нефти с биржей IPO Saudi Aramco и то, что сделка ОПЕК+ позволит России в дальнейшем увеличить добычу, если появится дополнительный спрос на рынке, поясняет «Ведомости».

Думаю, что это скорее совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи... это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco, — привели слова министра энергетики в РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в этом году вырастет на 0,7%, до 560 млн тонн. А прирост по газу составит 1,7%, однако добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.