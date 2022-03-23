Новак: без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс
Никита Чайка
Никита Чайка
12:50, 23 марта 2022
Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press
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Рост цен на энергоресурсы во всём мире будет непредсказуемым, если против поставляемой Россией нефти и газа введут санкции, без российских углеводородов случится коллапс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Госдуме. Он напомнил, что Россия является крупнейшим экспортёром энергоресурсов на мировые рынки, на долю поставок нефти и газа из России приходится около 20% мирового уровня торговли.
Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть непредсказуемым, — сказал вице-премьер.
Ранее экономист Василий Колташов согласился с заявлением вице-премьера Александра Новака, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если страны Запада откажутся от российской нефти. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад. Эксперт также обратил внимание, что западные страны ведут не совсем грамотную монетарную политику, что и приводит к росту цен на энергоносители. По его словам, в западных странах долгие годы создавалась избыточная денежная масса, и именно она оказывает давление на товарные цены.