Новак: без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс

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Власти РФ больше не надеются на иностранные вложения, впрочем их и не было. Об этом рассказал экономист Андрей Паршев в интервью «Аргументам Недели». Он напомнил, что еще в 1990-х многие считали, ничего не нужно делать, а лишь принять нужные законы и тогда в Россию устремятся иностранные инвесторы. По его словам, со временем так мыслить перестали и произошёл поворот общественного сознания в верную сторону.

Во-первых, иностранцы приходят к нам не для того, чтобы за счёт созданной здесь ими продукции зарабатывать деньги на мировом рынке, а для того, чтобы эксплуатировать наш внутренний рынок. Во-вторых, можно...