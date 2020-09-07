Новак: актуальность СП-2 сохраняется, несмотря на падение спроса на газ

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Актуальность газопровода «Северный поток — 2» сохраняется, несмотря падение спроса на углеводород. Магистраль рассчитана на десятки лет, и её построят вопреки всем сложностям вокруг проекта, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях конкурса «Лидеры России».

Во-первых, это долгосрочный проект, мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия <...> Мы всё равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее, он продолжается, — цитирует политика РИА Новости в кулуарах форума.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Строительство трубопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы.

Ранее прекращения строительства газопровода в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"Зелёные«. В либеральной Свободной демократической партии, в свою очередь, предлагали ввести временный мораторий на строительство до прояснения ситуации. Не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность того, что власти Германии введут санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» составляет примерно 50%. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам эксперта, в настоящее американские и британские спецслужбы прикладывают все возможные усилия к том, чтобы не позволить Берлину реализовать проект «Северный поток-2». Коротченко выразил надежду на «здравомыслие капитанов немецкой экономики» и их руководство здравым смыслом, а не политикой.