Нотариусы попросили признать их сферу пострадавшей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3c16e82-7be4-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная нотариальная палата (ФНП) просит признать свою сферу деятельности пострадавшей от ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал президент организации Константин Корсик.

ФНП уже запросила официально меры поддержки нотариата. Это, прежде всего, придание нотариату статуса пострадавшей стороны, а также другие меры, направленные на сохранение нотариальной деятельности, — приводит его слова ТАСС.

Накануне российские власти добавили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), стоматологию и кинематограф.

Потери кино обусловлены падением сборов и переносом сроков реализации российских и зарубежных фильмов. Стоматологические клиники также не работают, поскольку на сегодня оказывается только срочная помощь. Если эту сферу включат в список, то на помощь государства смогут рассчитывать свыше 13,5 тысячи клиник, где заняты 180 тысяч специалистов.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти РФ готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавируса. На него собираются выделить около 1 трлн рублей.