Норвежская DNV GL оправдалась за отказ сертифицировать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/138d1450-4dc0-11eb-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать проект «Северный поток — 2» в связи с санкциями Соединённых Штатов в отношении трубопровода.

Соединённые Штаты приняли закон в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности. Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток — 2», — цитирует РИА Новости заявление компании.

В DNV GL отметили, что компания прекращает все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока — 2», пока действуют американские санкции.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что газопровод «Северный поток — 2» можно сертифицировать, если привлечь российскую компанию. Он уверен, что после отказа от сертификации норвежской компании Det Norske Veritas (DNV) GL привлечение отечественной фирмы устроит и Европу, и Россию. Рассчитывать на сертификацию трубопровода компанией из Европы бессмысленно, уверен Юшков. По его мнению, там опасаются санкций со стороны США, поэтому сертификацию, которая нужна на датском участке проекта, может провести отечественная компания.

DNV GL является партнёром «Северного потока» и «Северного потока — 2». Первый проект ежегодно проходит сертификацию компанией с 2012 года. Процедура проверки направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды. Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого ещё не началось и запланировано на середину января 2021 года. Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что сертификацией может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия.

Американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа. Документ поддержали больше двух третей парламентариев. Трансляция голосования велась по новостным телеканалам страны. Конгрессмены впервые за всё время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.