https://static.news.ru/photo/d006156a-a122-11e9-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Осло сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведёт проверку его соответствия экологическим стандартам, заявила глава министерства иностранных дел (МИД) Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.

По её словам, остаётся непонятным, как именно Россия собирается обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всём протяжении трассы.

У СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать маршрут выгодным и коммерчески успешным, — подчеркнула министр.

Она также добавила, что Норвегия не предоставит порты Шпицбергена для использования в рамках Севморпути.

При этом в посольстве РФ в Осло «Известиям» сообщили, что в планы Москвы вообще не входит совместное с Норвегией использование трассы, так как маршрут считается национальной транспортной артерией России.

Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем, — сказал газете старший советник посольства Владимир Исупов.

Он также подчеркнул, что вопросы судоходства на Шпицберген остаются вне рамок Северного морского пути, так как он проходит исключительно в российских территориальных водах от Архангельска до Чукотки.

Ранее News.ru писал о том, что крупнейшая французская корпорация морских контейнерных перевозок CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути по экологическим соображениям. Об этом глава компании Родольф Сааде сообщил во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с бизнесменами. В числе возможных угроз экологии в компании назвали разливы нефти и гибель редких животных из-за столкновений с кораблями.