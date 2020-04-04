Норвегия готова сократить добычу нефти

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Норвежское правительство рассматривает возможность сокращения нефтедобычи в одностороннем порядке.

Министр нефти и энергетики страны Тина Брю отметила, что это произойдёт, если будет достигнуто глобальное соглашение по чёрному золоту, сообщает Reuters.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.