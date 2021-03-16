«Норникель» назвал срок восстановления добычи на затопленных рудниках

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Восстановление добычи никеля, меди, палладия и прочих металлов на подтопленных грунтовыми водами рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» займёт 3–4 месяца. Об этом сообщили в «Норникеле».

Ранее сообщалось, что 24 февраля «Норильский никель» частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. Из-за остановки работ добыча никеля по итогам 2021 года сократится — по сравнению с ранее составленным планом — на 35 тысяч т (на 15%), меди — на 65 тысяч т (на 16%), металлов платиновой группы — на 22 т (на 20%). На фоне этих новостей стоимость акций «Норникеля» на Московской бирже снизилась на 5%.

Восстановить добычу на руднике «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн т руды в год) планируется во второй половине апреля — мае. На руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) добыча, как ожидается, возобновится лишь в начале июня, а полное восстановление займёт около месяца, сообщает РБК.

Процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек. В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана, — говорится в сообщении компании.

Ранее Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся дочерней компанией «Норникеля», сообщила, что полностью выплатила штраф за разлив топлива в Норильске. Деньги для выплаты штрафа организации предоставила материнская компания. 145,4 млрд рублей были выплачены федеральному бюджету, ещё 648 млн рублей — в доход города Норильск.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей, писал NEWS.ru.