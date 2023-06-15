«Нормальный процесс»: экономист о приватизации предприятий Экономист Твердохлеб заявил об эффективности приватизации предприятий при правильном подходе

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Процесс приватизации в России может оказаться эффективным при правильном подходе, заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», эксперт отметил, что разгосударствление активов является нормальным явлением.

Разгосударствление неэффективных активов является нормальным процессом. Я за то, чтобы приватизация стала в России перманентной, а не осуществлялась в рамках каких-то кампаний, — подчеркнул экономист.

По словам Твердохлеба, за 30 лет в России испробовали различные модели приватизации. Экономист отметил, что россияне могут опасаться этого процесса из-за неудачного опыта первых постсоветских лет, когда часть предприятий разворовали. Если же не ассоциировать приватизацию с этими событиями, то в целом явление не представляет опасности для экономики. Необходимо ставить вопрос о том, нужен ли актив государству. В случае, когда бизнес может справиться лучше, нужно продавать предприятие или передавать в аренду, считает эксперт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день приватизацию хотят «перевести на постоянные рельсы», чтобы повышать эффективность активов в частных руках. При этом модели приватизации разнообразны и должны зависеть от цели передачи предприятия. По мнению экономиста, тогда в процессе сможет поучаствовать большое количество предпринимателей. Твердохлеб добавил, что государство владеет многими объектами, которые стоят без дела, а при передаче их бизнесу эффективность экономики повысится.

России здесь нужна эффективная и гибкая политика, которая будет основана на национальных интересах. Страна с девяностых годов накопила по приватизации разнообразный опыт, в том числе не только печальный, возникли эффективные модели, которые включают в себя как разгосударствление, так и возврат активов в собственность государства, — заключил экономист.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что России следует двигаться в сторону приватизации, делая это без ущерба стратегическим интересам. Она пояснила, что российская финансовая система должна перестроиться для того, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны.