https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии получило прошение от компании Nord Stream 2, в котором она просит разрешить прокладку «Северного потока — 2» у берегов страны в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Запрос будет рассмотрен в понедельник. По данным Bild, заявка предусматривает изменения, так как в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод, зимуют водоплавающие птицы. Их популяцию необходимо сохранить.

4 декабря, как писал News.ru, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп назвал газопровод «Северный поток — 2» большой проблемой, однако признал, что Соединённые Штаты пока не приняли единого решения по поводу санкций, писал NEWS.ru.