Nord Stream 2 обосновала в суде свою апелляцию на решение регулятора ФРГ

https://static.news.ru/photo/aa053208-f6a6-11ea-b939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Nord Stream 2 — оператор проекта «Северный поток — 2» — подала в суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновлённой Газовой директивы ЕС. Сама жалоба была подана ещё 15 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора проекта. По мнению германского регулятора, «Северный поток — 2» не соответствовал критерию «завершение проекта» к 23 мая 2019 года. Nord Stream 2 настаивает, что к этому времени трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. На основании действовавшей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане по изменению Газовой директивы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, писал NEWS.ru.