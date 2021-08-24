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Nord Stream 2 не удалось освободить «Северный поток — 2» от требований ЕС

11:53, 25 августа 2021
Nord Stream 2 не удалось освободить «Северный поток — 2» от требований ЕС Фото: nord-stream2.com
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Nord Stream 2 проиграла в суде ФРГ дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, речь идёт о нормах ЕС, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется её газ. В рамках «Северного потока — 2 ь обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что в случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза. При этом итоговое решение почти наверняка будет обжаловано в суде ЕС.

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