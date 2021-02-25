Компания Nord Stream 2 AG сообщила партнёрам о достаточности финансирования

https://static.news.ru/photo/e37f4290-775b-11eb-aed5-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщил партнёрам из Европы о достаточности выделенного финансирования, заявил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в РФ, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.

По его словам, оператор Nord Stream 2 AG должен был предоставить финансирование в размере €950 млн.

До сегодняшнего дня мы предоставили €730 млн, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно, — рассказал он.

При этом Виланд никак не прокомментировал сроки реализации проекта, однако заявил об уверенности со стороны Wintershall Dea в его завершении, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, нефтегазовая компания Wintershall Dea (WD) завершила инвестиции в трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2), вложив в проект €730 млн. Дальнейшие траты на магистраль не планируются, говорится в отчёте предприятия за четвёртый квартал и 2020 год.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдепартамент Соединённых Штатов Америки своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признал, что Белый дом подрывает базовые принципы торговли и конкуренции