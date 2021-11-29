Nord Stream 2 AG ответил на возражения ЕС в споре о Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG направила ответный меморандум на возражения ЕС, который оспаривает юрисдикцию арбитражного трибунала, рассматривающего спор по применению поправок к Третьей газовой директиве. Это произошло в конце октября, сообщается в отчёте «Газпрома» по итогам третьего квартала 2021 года.

По мнению «Норд Стрим 2 АГ», ЕС, приняв поправки к Третьей газовой директиве ЕС, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства, закреплённые в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, — поясняется в отчёте.

Ранее стало известно, что добиться сертификации «Северного потока — 2» Россия сможет, если «разделит» газопровод на две части. Как заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась, в этом заключается «слабость» обновлённой Газовой директивы Евросоюза. Кроме того, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ даст «Газпрому» и его партнёрам возможность эксплуатировать газопровод на более выгодных условиях.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, процедуру сертификации российского проекта следует прекратить, чтобы Москва не получила деньги, которые использует на новые вооружения.