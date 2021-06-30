Николай Вавилов: велика вероятность установления в Китае военной власти

Известный китаевед, эксперт по внутренней и внешней политике КНР Николай Вавилов считает, что политическая система Китая идёт по пути трансформации к более жёсткому режиму.

Причин для такого разворота несколько. По мнению эксперта, в китайской экономике наблюдаются сильные сбои. Прежде всего, произошло падение производства автомобилей на 36,6% по сравнению с прошлым годом у 11 крупнейших производителей. Кроме того, сокращение производства смартфонов на 32% тоже является показателем, что в китайской экономике происходит что-то странное. Причём в неё было влито $5 трлн в 2020 году, в том числе и в эти сферы.

Эти отрасли являются очень важными для всей экономики Китая, и нарушения в них потянут за собой последствия и в других сферах.

Эксперт отмечает, что аналогичное падение в автопроме наблюдалось за месяц до начала пандемии. Тогда же было зафиксировано существенное снижение торговли между Китаем и Вьетнамом (25%). Населению объяснили, что это не реакция на кризис спроса, кризис китайской экономики, а результат пандемии. Потом ситуация была выровнена за счёт кредитов. Однако падение наблюдается вновь.

Другой проблемой для Китая становятся препятствия в реализации проекта «Один пояс — один путь» — евроазиатской транспортной системы, которая должна стать альтернативой морским торговым перевозкам.

Проект «Один пояс — один путь», изначально имеющий характер переориентации китайской внешней торговли с США на страны Европы и Азии, испытывает серьёзное сопротивление в реализации его сухопутной части, несмотря на то что за последний год сухопутные перевозки из Китая в Европу выросли на 50–100% по различным направлениям. Фактически не начато строительство железных дорог через Центральную Азию, инфраструктурные проекты в Иране заморожены, крайне низкие темпы реализации авто- и железнодорожных проектов в Пакистане, — сказал Вавилов NEWS.ru.

При этом портовая, морская часть проекта идёт с опережением графика. В целом на «страны Пути» приходится до 30% внешней торговли Китая — этот индекс теперь регулярно фиксирует Министерство коммерции КНР.

После прихода к власти в США Джо Байдена в Китае сменился министр коммерции — он делает большой упор на реализацию масштабного торгового проекта RCEP, который был инициирован при Ху Цзиньтао — предшественнике Си Цзиньпина, — подчеркнул эксперт.

Всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP) — это соглашение о зоне свободной торговли, которое переориентирует Китай на Тихоокеанский регион.

С другой стороны проект «Пути» не свёрнут совсем. Помимо инфраструктурой части он имеет и финансовую — объёмы кредитной накачки стран продолжают увеличиваться, хотя мир не имеет точных данных об объёмах китайского кредитования «стран Пути», которых насчитывается уже 140. Речь идёт о сумме до $200 млрд, считает Вавилов.

Он отметил, что в финансовом плане установление Пекином контроля над правительствами ряда государств идёт вполне успешно — хороший пример Черногория, которая стоит на грани передачи порта Бар в Адриатическом море Китаю.

Однако внутренняя дискуссия о необходимости жёсткого отказа от сотрудничества с США выдаёт себя негативными сигналами в отношении проекта. Например, в этом году не состоялся очередной форум «Один пояс — один путь» в Пекине, хотя пандемийные ограничения в целом сняты, пояснил эксперт.

На вопрос о том, рано ли говорить о процессах политической перестройки в Китае, эксперт ответил утвердительно. Но если произойдёт ряд системных сдвигов или пока только сбоев прежде всего в мировой экономике, которые уже начались, то политическая и экономическая системы КНР очень уязвимы. В Китае сохраняются предпосылки для смены правительства и коррекции курса.

В случае переориентации части политических элит на демократическое правительство Байдена, которое имеет очень тесную связь с аналогичным правительством Тайваня, в Китае может произойти скрытый переворот.