«Никогда не запустят»: сенатор США оценили будущее «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e6ecff40-3ffb-11eb-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что по газопроводу «Северный поток — 2» никогда не будет пущено топливо из-за нового пакета санкций США. По его словам, новые ограничения коснутся организаций, которые будут заниматься страхованием и сертификацией проекта.

Санкции против них готовились «с хирургической точностью», они должны стать сигналом международным инвесторам. Об этом Круз рассказал на Атлантическом совете.

Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ, — отметил политик.

Он добавил, что российский МИД «занимается дезинформацией», когда говорит о достройке газопровода. Круз уверен, что новые санкции будут введены очень скоро, они уже одобрены обеими палатами конгресса. И позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» не изменится, даже когда к власти придёт Джо Байден, поскольку она объединяет и республиканцев, и демократов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция США в отношении строительства «Северного потока — 2» может измениться при новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. Он предполагает, что Байден будет стараться налаживать отношения с союзниками. Поэтому, в отличие от действующего президента США Дональда Трампа, ему будет сложнее давить на Германию санкциями.