«Никогда не запустят»: сенатор США оценили будущее «Северного потока — 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что по газопроводу «Северный поток — 2» никогда не будет пущено топливо из-за нового пакета санкций США. По его словам, новые ограничения коснутся организаций, которые будут заниматься страхованием и сертификацией проекта.
Санкции против них готовились «с хирургической точностью», они должны стать сигналом международным инвесторам. Об этом Круз
Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ, — отметил политик.
Он добавил, что российский МИД «занимается дезинформацией», когда говорит о достройке газопровода. Круз уверен, что новые санкции будут введены очень скоро, они уже одобрены обеими палатами конгресса. И позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» не изменится, даже когда к власти придёт Джо Байден, поскольку она объединяет и республиканцев, и демократов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция США в отношении строительства «Северного потока — 2» может измениться при новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. Он предполагает, что Байден будет стараться налаживать отношения с союзниками. Поэтому, в отличие от действующего президента США Дональда Трампа, ему будет сложнее давить на Германию санкциями.