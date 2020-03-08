https://static.news.ru/photo/6666514c-6233-11ea-86c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Министр нефти Нигерии Тимипре Силва объявил о планах властей страны увеличить объёмы нефтедобычи. Решение принято в силу того, что участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сроков сделки. Действующие договорённости ограничены 31 марта.

Мы будем наращивать добычу, поскольку сейчас есть такая тенденция. Мы можем увеличить добычу до более чем двух миллионов баррелей в день, — цитирует нигерийского министра Bloomberg.

Силва отметил, что государствам — участникам сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ может понадобиться ещё один раунд переговоров на фоне ценовой войны, вызванной провалом последней попытки прийти к согласию.

Цены на нефть снижались с пятницы, 6 марта, когда стало ясно, что соглашение ОПЕК+ не будет продлено. Падение достигло пика к 9 марта. В этот день стоимость энергоресурса марки Brent опустилась ниже $32 за баррель. Как сообщал NEWS.ru, обвал цен на нефть отрицательно сказался на европейских фондовых индексах, которые уменьшились на 7-8% к завершению торгов на биржах Европы.