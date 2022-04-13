Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов

Власти Нидерландов заморозили от €500 млн до €600 млн российских активов, сообщил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Нидерланды являются одними из лидеров «европейского рейтинга» по заморозкам зарубежных активов РФ.

Мы сейчас заморозили от €500 млн до €600 млн российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу, — говорится в заявлении Блока.

Страны Евросоюза заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. Об этом 8 апреля заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, ЕК в середине марта создала целевую группу по заморозке российского имущества.

Он отметил, что работа по аресту активов российских граждан будет продолжаться и наращиваться.