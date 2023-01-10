«Ничего критичного»: энергоэксперт о снижении цен на российскую нефть Энергоэксперт Митрахович: снижение цен на нефть марки Urals до $39 не катастрофично

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Снижение цен на нефть марки Urals до $39 не носит катастрофического характера, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. Он напомнил, что в период пандемии COVID-19 такая цена считалась хорошей, а в некоторые периоды российская нефть продавалась в северо-западной Европе дешевле $10 за баррель. Специалист подчеркнул, что помимо Urals, в России есть и другие марки нефти, которые продаются по более высоким ценам.

Ничего особо критичного я не вижу, тем более есть и другие сорта российской нефти, которые продаются дороже. Полагаю, что по мере роста спроса на нефть и нефтепродукты в странах западного полушария весной разница между Urals и Brent начнет уходить, — напомнил Митрахович.

Энергоэксперт отметил, что текущая ситуация является следствием двойного воздействия на российский экспорт нефти из-за эмбарго на ее импорт морским путем и введение «потолка цен» странами G7. Издание уточнило, что у России есть ресурсы, чтобы закрыть недостаток прибыли от продажи сырья.

Ранее сообщалось, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. Так, 6 января Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель.