Независимый топливный союз (НТС), который представляет интересы независимых АЗС и трейдеров, выступил с обращением к правительству с просьбой предоставить участникам топливного рынка налоговые и прочие поблажки. В сообщении организации, которое поступило в распоряжение редакции NEWS.ru, отмечается, что из-за коронавируса и всевозможных ограничительных мер спрос на топливо падает. В НТС уверяют при этом, что роста цен на моторное топливо в текущей ситуации быть не может. Правда, некоторые эксперты всё же полагают, что свои потери отечественные топливники будут, скорее всего, восполнять именно за счёт внутреннего рынка.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил о рисках функционирования сбытовой инфраструктуры из-за падения спроса на топливо.

На этом фоне мы спешим опровергнуть информацию о риске роста цен на моторное топливо, которую распространил ряд СМИ. О риске повышения цен речи в нашем письме не идёт. Мы говорим о рисках функционирования сбытовой инфраструктуры на фоне снижения спроса и о важности доступности топлива, особенно в условиях пандемии. В том числе чтобы обеспечить бесперебойное снабжение топливом предприятий, осуществляющих доставку товаров первой необходимости. Да и само топливо — тоже товар первой необходимости, и о нём не надо забывать. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

Он отметил, что «наш рынок устроен так, что розничные цены растут ниже уровня инфляции на 1-2%». Если потребительские цены в целом по году вырастут, то, соответственно, и увеличение топливных цен в годовом выражении будет иметь большее значение, чем изначально прогнозировалось, подчёркивает президент НТС.

Письмо Мишустину

Михаил Мишустин Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Долгое время действующий демпфирующий механизм был поддержкой для переработки, но «сегодня он становится новым налогом, и это не даёт возможности внутренним ценам скорректировать вниз», жалуется НТС в письме кабмину.

Для исправления ситуации в документе предложен ряд шагов. Среди институциональных мер — приостановление действия демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом сырьевом рынке, приостановление проведения весового контроля перевозчиков наливных грузов и взимания с них платы по системе «Платон», объявление амнистии АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ по вопросам, касающимся административных штрафов, выписанных на основании проверок и решений контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также введение моратория на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры.

Фискальные меры — отсрочка по уплате страховых взносов и объявление налоговых каникул по уплате налога на прибыль и налогов УСН сбытовым предприятиям российского рынка нефтепродуктов.

Третья группа шагов — денежно-кредитные меры — включение в список приоритетных отраслей оптового и розничного сегментов топливного рынка, а также поддержка и расширение предложений «Опоры России».

В условиях, когда экспортная альтернатива сильно просела и внутренний рынок стал премиальным, по-хорошему должны увеличиться объёмы поставок на внутренний рынок, в связи с чем цена на топливо могла бы даже снизиться, что было бы хорошо для всех граждан страны. Но этого не происходит. Дополнительный налог бьёт по нефтепереработке. Когда она убыточна, компаниям остаётся снижать объёмы производства, в результате происходит искусственное сдерживание отгрузок топлива на внутренней рынок, — говорит Баженов.

Снижение спроса на топливо возникает в ситуации падения плотности поездок, например в той же Москве. В НТС опасаются введения карантинных мер, вследствие чего может возникнуть снижение спроса, что напрямую затрагивает розничную торговлю топливом.

Самая большая проблема видится в том, что если будут убытки на АЗС, могут возникнуть разрывы производственных цепочек в отношении доставки товаров и услуг. Мы говорим не только о заправках, но и о перевозчиках — о сбытовой инфраструктуре в целом. Предлагаем высвободить часть средств, которая идёт на уплату налогов или страховых отчислений в пользу поддержания текущей деятельности, — заявил NEWS.ru глава НТС.

К слову, так называемый демпфер является тем инструментом, который даёт возможность сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживать рентабельность российских НПЗ. Государство при этом обеспечивает выплаты компаниям, компенсируя недополучение ими части своих доходов.

Но теперь возникла иная ситуация, и в нынешних условиях этот механизм обязывает отечественные нефтяные компании направлять в бюджет часть доходов от более высоких розничных цен по сравнению с продажей нефтепродуктов на экспорт, где цены упали. Поэтому, судя по всему, нам следует ожидать довольно серьёзного роста цен на бензин в ближайшие несколько месяцев. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова

Быть или не быть

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Связь между просьбой топливников и падением спроса объясняется тем, что, по сути, спрос на нефтепродукты снижается именно из-за правительственных мер, направленных на ограничение передвижения людей, объясняет доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Кукушкин.

Хорошо зарекомендовавший себя при благоприятной для сырьевого сектора внешней конъюнктуре демпфер в нынешних условиях теперь мешает компаниям, действующим в сфере нефтепереработки и розничной торговли топливом, получать прибыль. А это значит, что теряя на внешнем рынке, они будут восполнять это за счёт внутреннего. Сергей Кукушкин доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова

По мнению Кукушкина, несмотря на ситуацию на нефтяном рынке, «в России бензин никогда не дешевеет». У российских компаний в этой сфере нет эффективной ценовой стратегии, замечает аналитик.

Консервативная ценовая политика, применяемая ими, выполняет одну задачу — получение прибыли или даже сверхприбыли, — сказал эксперт.

Как отмечает в свою очередь начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, «какие цены и на что будут установлены, пока непонятно, так как прямой зависимости стоимости бензина от цены на нефть в нашей стране сегодня нет».