Незавершённые скважины профинансируют регионы

https://static.news.ru/photo/6cce393c-6606-11eb-9972-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проценты по кредитам на создание фонда незаконченных скважин предложили финансировать за счёт региональной части налога на прибыль. Это решение было принято после совещания у вице-премьера Александра Новака, состоявшегося 27 января.

Минэнерго, Минфину, Минприроды и Минэкономразвития поручено до 1 марта внести в правительство законопроект, предоставляющий регионам право делать инвестиционный вычет из региональной части налога на прибыль недропользователя на сумму процентов по кредитам, привлекаемым для создания фонда незаконченных нефтяных скважин, — сообщает Oilcapital.

Создаваемый в РФ фонд незаконченных скважин должен помочь продержаться на плаву среднему и малому нефтесервисному бизнесу. Программу «Незавершённая скважина» предполагается реализовать в период действия соглашения ОПЕК+ — с мая 2020 года по апрель 2022 года. По мнению специалистов Минэнерго, программа позволит обеспечить нефтесервисные компании необходимыми заказами в этот период и построить около 2,7 тыс. скважин.

Минэнерго до 4 февраля должно представить в Минприроды проект соглашения о создании резерва новых объектов, разведка и добыча на которых будет проводиться за счёт кредитов программы «Незавершённая скважина».

Как писал NEWS.ru, России удастся в будущем нарастить свою долю на мировом рынке нефти после восстановления спроса, заявил Александр Новак. По его словам, при возвращении спроса к докризисным уровням для России и других нефтедобывающих стран будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и нарастить её в условиях низкой конкуренции между производителями. Новак отметил, что в 2023–2025 годах может снизиться мировое предложение нефти в связи с недостаточными инвестициями в добычу в 2020 году после пандемии коронавируса и падения стоимости. Он уточнил, что в 2020 году размер инвестиций в добычу нефти и газа составит на $170 млрд меньше, чем в прошлом году.

Он также напомнил, что Минэнерго предприняло ряд мер, чтобы поддержать нефтесервис, обеспечить устойчивость отрасли и максимально сохранить рабочие места. Так, в список системообразующих организаций вошли уже 12 нефтесервисных организаций и ещё пять находятся в стадии проработки. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путин формируется фонд незаконченных скважин.