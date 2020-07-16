Российские банки продолжают оказывать платные услуги и взимать комиссии, которые могут являться нарушениям законодательства. В таких случаях почему-то все забывают про защиту прав и интересов потребителей на кредитном рынке в России. Согласно данным ЦБ, за 2019 год комиссионные доходы банков увеличились на 302 млрд рублей. В первую очередь, этот рост обеспечило увеличение доходов от расчётно-кассового обслуживания и переводов денежных средств. Но есть и другие комиссии, вносящие свой вклад в повышение прибыли. Международная конференция обществ потребителей (КонфОП) провела для NEWS.ru исследование банков из топ-50 (данные актуальны на начало июля), чтобы понять, какие комиссии берут кредитные организации с потребителей и правомерны ли они.

Комиссия за выдачу справок

Начнём с платы за выдачу справок. Это может быть выписка о наличии ссудной задолженности, уплаченных процентов по кредиту, информация о движении денежных средств по карте. Между тем взимание платы за эти услуги противоречит ст. 10 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой потребитель имеет право один раз в месяц бесплатно получать информацию о размере текущей задолженности, дате и размерах произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа. О незаконности взимания подобных комиссий говорится и в информационном письме президиума Высшего арбитражного суда РФ от 13 сентября 2011 года N 146 «Об обзоре судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным мониторинга, за предоставление копий кредитных документов плату взимают Сбербанк (250 рублей), ВТБ (100 рублей), «Уралсиб» (300-500 рублей), «Ренессанс Кредит» (500 рублей), Росбанк (850 рублей). Выдача по запросу заёмщика справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, величине погашенного кредита, сумме уплаченных процентов по ипотечным кредитам: ВТБ (300-500 рублей в зависимости от региона), Альфа-Банк (350 рублей за каждую справку).

Комиссия за предоставление копий чеков/документов, подтверждающих платежи: Новикомбанк (300 рублей), «ФК Открытие» ($15 за запрос).

Предоставление справки о наличии счёта в банке с указанием остатка денежных средств на счёте: «Ренессанс Кредит» (100 рублей за выписку).

Плата за предоставление информации об операциях, совершённых с использованием карты: Альфа-Банк (150 рублей за справку), «Русский Стандарт (69 рублей ежемесячно). Предоставление по заявлению клиента документов, подтверждающих совершение платежа по операциям и услугам, оказанным свыше 3 лет до даты поступления заявления клиента или не по форме банка — банк «Санкт-Петербург» (500 рублей за лист).

NEWS.ru

Комиссия по операциям снятия и внесения наличных через кассы банка на счета и вклады

Высший арбитражный суд сформулировал признаки, по которым можно отличить законную комиссию от незаконной. Комиссия законна, если:

взимается за отдельную услугу, не вытекающую из прямых обязанностей по кредитному договору или из обязательств, предусмотренных законом;

имеет самостоятельную потребительскую ценность;

у потребителя есть реальная возможность отказаться от услуги.

Внесение средств не является самостоятельной услугой, так как пользоваться счётом, на котором нет средств, невозможно. Снятие наличных может облагаться комиссией на законных основаниях, если это предусмотрено договором.

Комиссия по операциям снятия и внесения наличных через кассы банка на счета и вклады на сумму от 100 до 30 тысяч рублей: Газпромбанк (300 рублей).

Право банка без предварительного уведомления взимать с клиента комиссию за возмещение фактически понесённых им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая суммы почтовых, телекоммуникационных, других непредвиденных расходов, а также комиссионные вознаграждения банков — посредников и т.п.) на основании договора банковского счёта/ договора банковского вклада «До востребования». Данная комиссия законна, но взимание её без предварительного уведомления клиента — нет, поскольку лишает потребителя возможности отказаться от услуги. Данную комиссию взимает, например, Россельхозбанк.

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Комиссии за обслуживание неактивных счетов

В соответствии со статьёй 854 Гражданского кодекса РФ списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжения клиента, без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счёте, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.

Ведение текущего счёта, если в течение 1 года и более отсутствовали операции по текущему счёту и остаток на данном счёте не превышает 1000 рублей: Московский кредитный банк (150 рублей ежемесячно).

Ведение текущего счёта; счёта до востребования для расчётов с использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при отсутствии приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных дней: МТС Банк (300 рублей или в пределах остатка по счёту, если доступный остаток менее указанной комиссии).

Комиссия за ведение текущего счёта, взимается по истечении 6 месяцев после погашения задолженности по кредиту в полном объёме: Почта Банк (2000 рублей в месяц, но не более остатка на счёте).

Ведение счёта карты после завершения срока действия карты, если остаток по нему не меньше 50 тысяч рублей: Московский индустриальный банк (500 рублей в месяц).

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Комиссии за необоснованно опротестованный платёж

По мнению КонфОП, эта группа комиссий услугами не является и входит в понятие «обслуживание счёта». На данном основании такие комиссии можно оспаривать. Данные комиссии берут Новикомбанк (1500 рублей), СМП Банк (1000 рублей), Московский индустриальный банк (1500 рублей).

Проведение мероприятий, связанных с опротестованием операций: МТС Банк (450 рублей за одну операцию). Отзыв платежей и другие расследования по поручению владельца счёта: Ренессанс Кредит (500 рублей). Рассмотрение документов, предоставленных клиентом в ответ на письменные запросы о характере и экономическом смысле проводимых операций: «Ренессанс Кредит» (2000 рублей).

Услуга экстренной выдачи наличных с карты или замены карты. Данные комиссии являются законными. Однако здесь появляется вопрос обоснованности ценообразования. Стоимость комиссий может быть завышенной, в связи с чем они могут носить запретительный характер для потребителей. Выдача денежных средств при утрате карты за пределами РФ: МТС Банк (7650 рублей). Экстренная замена карты при её утрате за пределами РФ: Промсвязьбанк (8300 рублей), МТС Банк (6150 рублей).

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Комиссия за проведение операций с ипотечной квартирой

Вопрос адекватности ценообразования возникает и в отношении комиссии за проведение различных операций с ипотечной квартирой. Предоставление согласия на сдачу ипотечной квартиры в аренду: Альфа-Банк (1600-3100 рублей), «Ак Барс» (3000-5000 рублей). Рассмотрение заявления о регистрации в заложенной недвижимости родственников, не относящихся к членам семьи собственника: Московский кредитный банк (1800 рублей). Предоставление согласия на перепланировку заложенной недвижимости: МКБ (6000 рублей), «Ак Барс» (3000 рублей). Предоставление согласия на исключение/замену состава заёмщиков/ поручителей и/ или залогодателей по кредитному договору по инициативе заемщика: «Ак Барс» (7000 рублей).

Как пояснил председатель правления Международной конференции обществ потребителей Дмитрий Янин, к сожалению, часто у потребителей нет возможности отказаться от услуг, за которые взимаются комиссии. К тому же по причине обслуживания в конкретном банке люди не могут выбрать кредитную организацию с более низкими комиссионными тарифами. Нередко то, что в договоре прописывается как «комиссии» или «платные услуги», является обязанностью банка, за исполнение которой нельзя брать деньги.