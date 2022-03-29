«Невосполнимые потери»: названы последствия ухода брендов для ТЦ

Уход зарубежных брендов ставит российские торговые центры в тяжёлое положение, сообщил сооснователь RETAILER.ru Даниил Сомов «Невским Новостям». Кафе, магазины одежды и кинотеатры — это их главные арендаторы, а сейчас кризис в каждой сфере.

Торговым центрам не позавидуешь. Какую группу арендаторов ни возьми, начиная от кинотеатров до фуд-кортов — везде есть кризис. В кинотеатре нет афиши, на фуд-корте — McDonald’s, в одежде — нет Zara или Uniqlo. Это всё выглядит на сегодняшний день как невосполнимые потери. В каком-то смысле у торговых центров нерешаемая задача. Но никто не знает, что будет дальше, как будет развиваться рынок, — сказал Сомов.

Он добавил, что закрывшиеся бренды переговорили с представителями торговых центров и, скорее всего, договорились об арендной плате за простой.

А вот на помощь государства Сомов не рассчитывает. Во-первых, оно никогда не считало торговые центры нуждающимися в помощи, а во-вторых, налоговые льготы при таких потерях сильно не помогут.

Экономист Вадим Капусткин предположил, что потерявшие большую часть арендаторов центры закроются совсем или временно.

Ранее сообщалось, что торговые центры Санкт-Петербурга могут потерять популярность у жителей города. К снижению потока посетителей приводит закрытие развлекательных площадок.